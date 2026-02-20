Reuters: удары РФ по черноморским портам повлияли на источники доходов Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удары российских военных по черноморским портам в конце 2025 года повлияли на главные источники доходов Украины. Об этом пишет Reuters.

"Российские авиаудары <...> снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых", – подчеркнули авторы статьи.

Журналисты также утверждают, что именно они служат основным источником дохода Украины во время четырехлетнего конфликта с Россией.

При этом агентство Bloomberg отмечало, что российская армия в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилила удары по украинской портовой инфраструктуре. Отмечалось, что это повлияло на экспорт зерна.

В четверг, 19 февраля, сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищу горючего, которые использовались ВСУ. Также были поражены пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.

