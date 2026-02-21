Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Фото: depositphotos/vchalup2

Подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчка находился в Тихом океане, в 86 километрах от краевого центра. Его очаг залегал на глубине 50,8 километра.

Изначально сейсмологи оценили магнитуду в 5,0, однако позже уточнили ее значение до 5,2. Инструментальные данные о силе подземных толчков в Петропавловске-Камчатском уточняются.

При этом жители города в социальных сетях сообщают, что подземные толчки ощущались в различных районах.

Ранее, в ночь на 16 февраля, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у побережья северных Курил. Эпицентр толчков находился в 130 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 51 километра.