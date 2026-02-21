Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде-2026

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым на марафонской гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх. В тройку лучших вошли представители Норвегии, сообщает ТАСС.

Золото забрал Йоханнес Клебо, который преодолел расстояние в 50 километров за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Вторым оказался Мартин Нюэнгет (отставание – 17,5 секунды), а третьим – Эмиль Иверсен (+46,2).

Коростелев отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд. В беседе с агентством он охарактеризовал свое состояние после соревнований словом "убит".

"Я на первом-втором круге понял, что сегодня очень тяжелые условия. Что это будет очень тяжелая гонка. Я удивился, что норвежцы в самом начале начали отрываться", – подчеркнул спортсмен.

При этом, как указал лыжник, для него не имеет значения, что на последнем отрезке он пропустил французского спортсмена.

Сборная Норвегии сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете ОИ. На ее счету 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Вторыми идут США (11-12-7), а третье место занимает Италия (9-5-13).

Между тем российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Играх. В Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник. При этом пары и танцевальные дуэты из России не были допущены до соревнований.

Ранее журналист британской газеты The Times Оуэн Слот заявил, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. По его словам, Москва будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете.

