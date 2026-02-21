Трамп сообщил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15%

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 10%. Об этом президент Штатов написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что до этого многие страны десятилетиями "обдирали США" без всякой расплаты, пока он не появился на посту президента. По словам Трампа, его администрация в ближайшие пару месяцев определит и выпустит новые юридически допустимые тарифы.

Ранее американский лидер заявлял, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ вступил в силу немедленно.

Поступок Трампа стал ответом на решение Верховного суда США, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого лидер Штатов вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

