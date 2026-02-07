Форма поиска по сайту

01:42

Политика

Трамп ввел пошлины на импорт из стран, торгующих с Ираном

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп подписал указ, оставляющий за Вашингтоном право ввести дополнительные импортные пошлины на товары из государств, которые продолжают вести торговлю с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Новые меры, вступающие в силу 7 февраля, позволяют устанавливать пошлины в размере 25% на импортируемые в Штаты товары из любой страны, прямо или косвенно закупающей иранские товары или услуги.

Кроме того, Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения в отношении Ирана, который служит правовой основой для санкционной политики. В указе американского лидера внешнеполитический курс Ирана вновь охарактеризован как "необычная и чрезвычайная угроза" национальной безопасности США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Они также будут действовать в отношении импортируемых в США товаров. При этом размер тарифов пока не определен.

политикаэкономиказа рубежом

