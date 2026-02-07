Пожар почти полностью уничтожил склад кондитерской фабрики Порошенко под Киевом

Фото: телеграм-канал "ДСНС Київщини"

Склад кондитерской фабрики "Рошен" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в городе Яготин Киевской области почти полностью разрушен в результате пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Возгорание началось еще ночью, но ликвидировать его удалось лишь к вечеру. В результате склад с готовой продукцией был почти полностью разрушен, указывали в компании "Рошен".

До этого пожар произошел в строительных бытовках в районе деревни Марьино в подмосковном Красногорске. Площадь возгорания достигла 288 квадратных метров.

Позже прибывшие на место огнеборцы смогли локализовать возгорание. На месте ЧП были задействованы 16 пожарных и 4 единицы техники. Информации о пострадавших нет было.

