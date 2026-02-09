Химик Панов: хранение в холодильнике может сделать лекарство неэффективным и даже опасным

Фото: 123RF.com/bsvet

Распространенное мнение, что домашнюю аптечку можно хранить в холодильнике, на самом деле ложное и чревато серьезными последствиями, так как некоторые лекарства портятся при низких температурах. Об этом "Газете.ру" рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Он пояснил, что хранить лекарства следует согласно инструкции на упаковке.

"Для целого ряда лекарственных средств охлаждение, а особенно заморозка, не только не улучшает сохранность, но и напрямую ведет к потере их терапевтических свойств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада", – объяснил специалист.

При этом холодильник представляет угрозу для многих лекарств не только из-за риска замораживания, но и из-за влаги. Таблетки, порошки, капсулы и некоторые мази особенно уязвимы к ней. Если их хранить в холодильнике без герметичной упаковки, они могут намокнуть, что приведет к порче, разрушению активных компонентов и возможному развитию микробов.

Это особенно актуально для натуральных и растительных препаратов. А такие препараты, как вакцина, инсулин, некоторые виды интерферонов и других белковых препаратов в холодильнике нельзя хранить вовсе, так как компоненты в их составе из-за неправильной температура буквально расщепляются.

Также эксперт порекомендовал не хранить в холодном месте сиропы и суспензии на водной основе, а также жидкие экстракты и настойки, если инструкция не предписывает иное.

Низкие температуры могут вызвать кристаллизацию или осаждение компонентов, что затрудняет точное дозирование и может изменить свойства препарата. Также важно, по словам Панова, избегать хранения лекарств рядом с продуктами, выделяющими влагу и сильные запахи, поскольку это может негативно повлиять на их качество.

Если же инструкция требует хранения в холодильнике, препарат следует поместить в герметичный контейнер на среднюю полку, подальше от морозилки и дверцы, где температура наименее стабильна.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от похода в баню при простуде. Это может усугубить воспалительные процессы, особенно когда есть насморк, кашель и температура тела выше 37 градусов.