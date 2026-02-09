Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 17:00

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Епифанова: для получения льготных лекарств нужно оформить соответствующий статус

Эксперт рассказала, как получить льготные лекарства

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Чтобы получать льготные лекарства, необходимо оформить соответствующий статус. Об этом RT заявила эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что такое право есть у граждан, включенных в федеральный регистр льготников. Это участники ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны, инвалиды и пенсионеры с хроническими заболеваниями.

По словам Епифановой, не стоит отказываться от набора социальных услуг, среди которых есть право на получение бесплатных или частично оплаченных медикаментов. Выдают их в аптеках, которые участвуют в программе. Там необходимо предъявить рецепт от врача государственной или муниципальной поликлиники.

При этом, добавила эксперт, нужно уточнять, является ли необходимое лекарство жизненно необходимым, так как они обеспечиваются в первую очередь. Также стоит заранее узнавать о наличии препарата и в случае необходимости переоформлять рецепт. С 2026 года Минздрав России упростил процесс продления рецептов для граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

Читайте также


общество

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика