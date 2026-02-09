Эксперт Епифанова: для получения льготных лекарств нужно оформить соответствующий статус

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Чтобы получать льготные лекарства, необходимо оформить соответствующий статус. Об этом RT заявила эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что такое право есть у граждан, включенных в федеральный регистр льготников. Это участники ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны, инвалиды и пенсионеры с хроническими заболеваниями.

По словам Епифановой, не стоит отказываться от набора социальных услуг, среди которых есть право на получение бесплатных или частично оплаченных медикаментов. Выдают их в аптеках, которые участвуют в программе. Там необходимо предъявить рецепт от врача государственной или муниципальной поликлиники.

При этом, добавила эксперт, нужно уточнять, является ли необходимое лекарство жизненно необходимым, так как они обеспечиваются в первую очередь. Также стоит заранее узнавать о наличии препарата и в случае необходимости переоформлять рецепт. С 2026 года Минздрав России упростил процесс продления рецептов для граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

