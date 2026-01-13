В РФ продлено действие особого порядка продажи зарубежных лекарств

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Правительство РФ продлило действие особого порядка продажи зарубежных лекарств до 31 декабря 2027 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Власти отметили, что зарубежные препараты, зарегистрированные в России, могут по-прежнему реализовываться в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В правительстве добавили, что эта мера направлена на поддержание стабильности поставок важных медикаментов в аптеки и медицинские учреждения страны.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Эксперимент организуют с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

Однако в документе указывается, что в передвижных аптеках можно будет продавать не все препараты. К запрещенным к продаже относятся препараты, содержащие психотропные вещества и их прекурсоры, наркотические средства, сильнодействующие вещества.