12 января, 12:16

Политика

Комитет ГД одобрил проект о продаже лекарств в передвижных аптеках

Фото: 123RF.com/tonefotografia

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Парламентарии рекомендовали принять инициативу в первом чтении. Соответствующий проект в декабре 2025 года внесли в Госдуму депутаты от партии "Единая Россия".

Изменения будут внесены в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Согласно идее, трехлетний эксперимент предполагает торговлю лекарствами через передвижные аптечные пункты в местах, где нет аптек. Эксперимент организуют с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

В документе указано, что не все лекарства можно будет продавать в передвижных аптеках. В них запрещены к продаже препараты, содержащие психотропные вещества и их прекурсоры, наркотические средства, сильнодействующие вещества.

Также ограничения затронут продажу препаратов предметно-количественного учета, препаратов с содержанием спирта более 25%, иммунобиологических лекарств и медикаментов, которые хранятся при температуре ниже 15 градусов.

В случае принятия законопроекта и его подписания президентом документ должен будет вступить в силу в тот же день, когда планируется начать эксперимент – 1 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что отпускать лекарства через отделения "Почты России" можно будет в местах, где поблизости нет фармацевтических пунктов. Для этого "Почте России" необходимо получить специальную лицензию.

Всего там будут представлены 132 позиции, среди которых лекарства для ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения.

политикамедицинаобщество

