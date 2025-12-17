В ГД внесли проект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Депутаты от партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект предусматривает проведение эксперимента в течение 3 лет – с 1 июня 2026 по 1 июня 2029 года. В ходе него будет осуществляться продажа медпрепаратов через передвижные аптечные пункты в местах, где отсутствуют обычные аптеки, например в селах.

Предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, содержащих наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие средства.

Более того, ограничения затронут продажу препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, препаратов с содержанием спирта более 25% и лекарств, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

В документе уточняется, что в инициативе примут участие аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям. В свою очередь, кабмин определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него регионов.

Если нижняя палата парламента примет законопроект, а затем его подпишет Владимир Путин, то он вступит в силу 1 июня 2026 года – в день начала эксперимента.

Ранее правительство поддержало проект о проведении эксперимента, однако призвало доработать его с учетом замечаний. Как указали в кабмине, инициатива позволит улучшить снабжение медпрепаратами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, а также поможет оценить перспективы торговли лекарствами в передвижных аптеках.