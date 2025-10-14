Росздравнадзор возьмет на контроль назначение врачами БАДов

Фото: 123RF/sebra

Росздравнадзор будет контролировать соблюдение требований, связанных с назначением врачами биологически активных добавок (БАДов), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Изменения внесли в положение о Федеральном госконтроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности.

В России 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет врачам прописывать БАДы. Они могут выписывать рецепты на добавки, зарегистрированные в РФ, строго при наличии медпоказаний. При этом медики не могут заключить с производителями БАДов договор о рекомендации той или иной продукции пациентам и получать образцы от компаний.

В свою очередь, Минздрав разработал проект постановления правительства о комплексных требованиях к качеству и безопасности таких добавок. В случае принятия он вступит в силу с 1 марта следующего года.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья. Он уточнил, что добавки не следует считать лекарствами, так как они не помогут вылечить болезнь. Злоупотребление БАДами способно привести к перегрузу выделительной системы, из-за чего пострадают почки и печень, подчеркнул специалист.