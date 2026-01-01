Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Согласно действующему режиму, столичные авиагавани приостановили работу по приему и выпуску гражданских судов. Как пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта, данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ограничения были объявлены на фоне продолжающихся атак ВСУ на столичный регион. К настоящему моменту системы ПВО перехватили 3 дрона.

Информация о поражении первых двух появилась в 19:00 по московскому времени, а последнего – в 19:07. К работе на месте падения фрагментов дронов в настоящее время задействованы сотрудники экстренных служб.