"Известия": компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года

Фото: 123RF.com/sobrevolandopatagonia

Розничные цены на компьютеры могут вырасти примерно на 10% по отношению к началу IV квартала 2025 года уже со следующего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в одном из дистрибьюторов и менеджера одного из производителей ПК.

В частности, новая партия товаров уже была отправлена в Россию. Ожидается, что они появятся на полках магазинов после новогодних праздников, указал собеседник агентства.

Предстоящее повышение цен на 10% подтвердил еще один источник, близкий к одной из розничных сетей. Причем все эксперты сошлись во мнении, что рост закупочных цен обусловлен значительным увеличением стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке.

Согласно подсчетам The Commercial Times, с начала 2025 года и до III квартала цены на указанные чипы выросли более чем на 170%, что стало беспрецедентным скачком. Например, в сентябре компания Samsung увеличила стоимость некоторых чипов памяти сразу на 60%.

В свою очередь, данные PC Part Picker свидетельствуют о том, что цена на комплект модулей памяти DDR5, которая в сентябре составляла около 125 долларов, к началу ноября превысила 250 долларов. Вендоры признают, что такая динамика приводит к увеличению стоимости готовой электроники. В частности, на прошлой неделе президент Xiaomi Лу Вейбинг предупредил о грядущем росте цен на устройства компании.

Вместе с тем повышение цен на 10% после Нового года подтвердил и ведущий аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, в мире наблюдается всплеск интереса к сервисам на базе искусственного интеллекта (ИИ).

"Для их работы нужно оборудование, например серверы, оснащенные современной памятью. Ее производители увеличивают отгрузки таких чипов, а производство модулей предыдущих поколений, которые используются в ПК и ноутбуках и которые стоят дороже, сокращается", – пояснил эксперт.

