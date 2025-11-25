Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 14:26

Технологии
Главная / Новости /

"Известия": компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года

Компьютеры могут подорожать в России в начале 2026 года

Фото: 123RF.com/sobrevolandopatagonia

Розничные цены на компьютеры могут вырасти примерно на 10% по отношению к началу IV квартала 2025 года уже со следующего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в одном из дистрибьюторов и менеджера одного из производителей ПК.

В частности, новая партия товаров уже была отправлена в Россию. Ожидается, что они появятся на полках магазинов после новогодних праздников, указал собеседник агентства.

Предстоящее повышение цен на 10% подтвердил еще один источник, близкий к одной из розничных сетей. Причем все эксперты сошлись во мнении, что рост закупочных цен обусловлен значительным увеличением стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке.

Согласно подсчетам The Commercial Times, с начала 2025 года и до III квартала цены на указанные чипы выросли более чем на 170%, что стало беспрецедентным скачком. Например, в сентябре компания Samsung увеличила стоимость некоторых чипов памяти сразу на 60%.

В свою очередь, данные PC Part Picker свидетельствуют о том, что цена на комплект модулей памяти DDR5, которая в сентябре составляла около 125 долларов, к началу ноября превысила 250 долларов. Вендоры признают, что такая динамика приводит к увеличению стоимости готовой электроники. В частности, на прошлой неделе президент Xiaomi Лу Вейбинг предупредил о грядущем росте цен на устройства компании.

Вместе с тем повышение цен на 10% после Нового года подтвердил и ведущий аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, в мире наблюдается всплеск интереса к сервисам на базе искусственного интеллекта (ИИ).

"Для их работы нужно оборудование, например серверы, оснащенные современной памятью. Ее производители увеличивают отгрузки таких чипов, а производство модулей предыдущих поколений, которые используются в ПК и ноутбуках и которые стоят дороже, сокращается", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что красная икра и красная рыба могут подешеветь в России к Новому году благодаря высокому улову в этом сезоне. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объем добычи достаточен для обеспечения внутреннего рынка и экспорта.

Также он выразил надежду, что рост предложения приведет к снижению цен в соответствии с рыночными механизмами

До этого в Госдуме предложили создать мобильное приложение или чат-бот "Новогодний контроль цен", чтобы предотвратить предпраздничную дороговизну в магазинах. По задумке депутатов, в таком приложении граждане могли бы размещать фото ценников на резко подорожавшие продукты для новогоднего стола.

"Деньги 24": продажи бытовой техники резко упали в России

Читайте также


технологии

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика