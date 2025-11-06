"Известия": депутаты предложили запретить магазинам наценки на товары выше 15%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предлагают запретить торговым сетям устанавливать предельную наценку выше 15% на товары, которые им поставляют производители. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект депутатов партии "Справедливая Россия".

Поправки предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Документ внесут в Госдуму 6 ноября. В пояснительной записке к нему указывается, что проект подготовлен в соответствии с поручениями Владимира Путина, в том числе по стабилизации цен продовольственных товаров.

По словам депутатов, одним из ключевых факторов роста цен является целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. Согласно исследованиям, наценка на товары – разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей – в некоторых магазинах может составлять от 10% на социально значимые товары и в районе 200–300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары.

Парламентарии также напомнили, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен в торговых сетях. К примеру, прошлой осенью служба установила 100-процентную наценку на стоимость хлеба в торговой рознице.

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил продавать рыбу в РФ со скидкой 50% по четвергам. По мнению депутата, торговля "отобьет свое" за счет роста продаж. Он также указал, что цены на рыбу растут так, что минтай "становится деликатесом".

В Госдуме также предложили создать мобильное приложение или чат-бот "Новогодний контроль цен", чтобы предотвратить предпраздничную дороговизну в магазинах. По задумке депутатов, в таком приложении граждане могли бы размещать фото ценников на резко подорожавшие продукты для новогоднего стола.