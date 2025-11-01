Эксперт Сафонов: не стоит рассчитывать на существенные скидки в предновогодние дни

Фото: 123RF.com/cunaplus

Не стоит рассчитывать на существенные скидки в последние дни перед новогодними праздниками. Об этом Москве 24 заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он пояснил, что стратегия ожидания снижения цен перед самым Новым годом может оказаться неэффективной, так как производители и продавцы научились точно просчитывать свои объемы. Вместе с тем при планировании покупок стоит руководствоваться принципом разумной экономии.

"Приобретать заранее то, что имеет длительный срок хранения и не будет подвержено праздничному ажиотажу. Речь идет о продуктах со сроком годности от полугода, таких как консервированный зеленый горошек для оливье, крупы и другие базовые товары, которые можно использовать как для новогоднего стола, так и в последующие месяцы", – пояснил Сафонов.

По его словам, как правило, цены на эту категорию товаров имеют устойчивую тенденцию к росту. При этом со скоропортящимися продуктами нужно проявлять осторожность.

Кроме того, добавил Сафонов, особого внимания заслуживает покупка подарков.

"Уже сейчас целесообразно подбирать практичные подарки, которые будут полезны в следующем году – например, летние товары из нераспроданной коллекции, которые сейчас предлагаются с хорошими скидками", – сказал он.

Эксперт отметил, что при этом лучше избегать сиюминутных модных трендов, так как первоначальный ажиотаж всегда сопровождается завышенными ценами. При этом разумный покупатель может приобрести качественные вещи в межсезонье по доступной стоимости.

Как сообщалось ранее, в этом году цена новогодней елки может варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей, а стоимость украшений – от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. В связи с этим маркетолог Игорь Новиков рекомендовал отдавать предпочтение новогодним товарам из прошлогодних коллекций, которые стоят дешевле. Также он посоветовал заранее заказывать подарки из-за рубежа, так как доставка требует времени.