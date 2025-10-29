Маркетолог Новиков: стоимость новогодних украшений составит от 10 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена новогодней елки может варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей, а стоимость украшений – от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Есть смысл заранее покупать новогодние товары из прошлогодних коллекций, которые стоят дешевле. Новая появится позднее, и на нее чаще всего скидки распространяться не будут. Также стоит заранее заказывать подарки из-за рубежа, так как доставка требует времени", – отметил он.

Эксперт также предупредил, что новогодние товары будут постепенно дорожать до 28–29 декабря. При этом дешевле всего они окажутся сразу после праздников.

Вместе с тем маркетолог указал, что возможно найти интересные китайские елочные игрушки, которые стоят от 100 до 200 рублей. При этом цены на изделия ручной работы могут достигать 250 тысяч рублей.

При заказе украшений онлайн Новиков посоветовал обращать внимание на сертификат соответствия, отзывы и видеообзоры. Если новогодние игрушки приобретаются у неизвестного производителя или интернет-магазина на маркетплейсе, то риск встретиться с бракованной или низкокачественной продукцией возрастает, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что пик популярности винтажных елочных игрушек постепенно спадает. Какое-то время назад они были очень востребованы, но затем люди этим пресытились.

Также сообщалось, что самыми популярными подарками на Новый год станут антикварные вещи и красные (огненные) лошади. По прогнозу кандидата экономических наук, маркетолога Игоря Качалова, в конце 2025 – начале 2026 года будет продано несколько миллионов таких фигурок животных.