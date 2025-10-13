Антикварные вещи и огненные лошади станут популярными подарками на Новый год

Фото: 123RF/marekusz

Самыми популярными подарками на Новый год станут антикварные вещи и красные (огненные) лошади. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев.

"Особенно большой спрос на раритетную посуду и элементы интерьера. Это может быть советская эпоха, а также XIX век. Вероятно, ценность предметов выходит на уровень произведения искусства. К тому же современная промышленность особо не предлагает интересных решений, а тут есть возможность купить и презентовать что-то уникальное, имеющееся в ограниченном количестве и созданное когда-то давно", – высказался эксперт.

При этом Григорьев заметил, что пик популярности винтажных елочных игрушек постепенно спадает. Какое-то время назад они были очень востребованы, но затем люди этим пресытились.

По словам кандидата экономических наук, маркетолога Игоря Качалова, в конце 2025-го – начале 2026 года будет продано несколько миллионов лошадей, причем красных. Именно Огненная лошадь станет символом наступающего года, указал он.

"Конечно, будут популярны и различные игрушки, предметы, связанные с фильмами, мультфильмами, которые выйдут в ближайшее время в кинопрокат. Это закономерно и всегда резко начинает пользоваться спросом", – добавил он.

Кроме того, многие желания, особенно среди женской аудитории, стали более прагматичными. Например, чаще звучат просьбы подарить деньги или сертификаты.

"И это хорошая прагматичность, потому что очень сложно угадать вкус женщины", – указал Качалов.

Новогодние выходные в 2026 году будут длиться 12 дней, они станут самыми долгими за многие годы. Получилось, что 3 и 4 января выпадали на выходные, в связи с чем их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

РЖД уже открыли продажу билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся в одну из самых популярных дат для новогодних путешествий – 31 декабря. Топ самых недорогих российских направлений для отдыха на каникулах в 2026 году возглавил Тамбов.

