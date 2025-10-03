РЖД начали продажу билетов на поезда на Новый год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские железные дороги (РЖД) открыли продажу билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся в одну из самых популярных дат для новогодних путешествий – 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик предполагает, что в период праздников и рождественских каникул наибольший спрос будет на билеты между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, а также в Казань, Нижний Новгород и другие крупные агломерации и региональные центры.

Компания назначила множество туристических поездов, включая "Зимнюю сказку", "Величие Севера", "Вятскую сказку", "В Сибирь", "По Золотому кольцу", "В Карелию", а также "Лыжные стрелы", которые будут следовать в Хибины и на "Розу Хутор".

Ранее РЖД внедрили функцию проверки провоза животных в вагонах на сайте и в веб-приложении. Места для питомцев отмечены темно-серым на схеме вагона. При наведении курсора можно узнать, какое животное рядом и его маршрут.

Ожидается, что скоро функцию добавят в мобильное приложение. Пассажиры могут оформить перевозку животного к билету даже в день поездки, поэтому информация на схеме может меняться до отправления.

