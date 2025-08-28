РЖД представили вагоны купе с двухметровыми полками и отдельной душевой

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) представили новые вагоны купе с полками длиной 2 метра и отдельной душевой на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", сообщает РИА Новости.

Спальные места стали удобнее за счет увеличенных размеров – ширина полок теперь на 3 сантиметра больше, верхняя полка удлинилась на 16 сантиметров, а нижняя – на 6.

Помимо двух санузлов, в вагоне предусмотрена отдельная душевая кабина. Также в новом составе действует система регулирования температуры в каждом отдельном купе. В них предусмотрены розетки, выключатели света и сейфы, а в столики рядом с нижними местами встроили беспроводные зарядки для смартфонов. Для пассажиров верхних полок добавили откидные столики для ноутбуков.

Одно из купе в вагоне выполнено в концепции "МАМА+" – специально для пассажиров с детьми, там увеличили ширину спальных полок, а интерьер оформили в ярких тонах.

Ранее на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили тематический поезд "Состав будущего". Его оформили в соответствии с несколькими эпохами. Например, внутри защитных витрин представлены телефон 1920-х годов, пылесос "Сатурн" 1970-х и телефон с антенной из 1990-х. Состав будет перемещаться по метро в течение полугода.

