Тематический поезд "Состав будущего" запущен на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Состав будущего" запущен на Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данный состав посвящен полимерам и их использованию в разных сферах. Дизайн пяти вагонов оформлен в соответствии с несколькими эпохами. В частности, внутри защитных витрин представлены предметы, которые являются символом своего времени, например, телефон 1920-х годов, пылесос "Сатурн" 1970-х годов и телефон с антенной из 1990-х годов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что состав будет проезжать на Арбатско-Покровской линии метро в течение полугода.

"Пассажиры смогут узнать больше о роли современных технологичных материалов, которыми отечественные химики обеспечивают всю страну, а разрабатывают их в том числе в московском научно-исследовательском центре", – добавил Ликсутов.

Между тем поезда "Иволга 4.0" с новым дизайном подголовников начнут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Уточняется, что подголовники кресел теперь будут мятного цвета. Новый дизайн стал пятым по счету.

На МЦД уже курсируют "Иволги" с креслами синей, сине-красной обивки, а также в желто-сером и ежевично-сером оформлении. Отмечается, что цвета подбираются столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры согласно итогам отзывов пассажиров и современным тенденциям дизайна.

