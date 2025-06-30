Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым запустил новые поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Они проехали на новой "Иволге 4.0", которая впервые вышла на линию в понедельник, 30 июня.

По словам Собянина, Ярославское направление является лидером в Москве и России по числу пассажиров среди пригородного направления. Мэр обратил внимание на большой объем работ, который был проделан для улучшения интенсивности движения.

В частности, вместе с РЖД были построены дополнительные магистральные пути, сократившие на треть интервалы отправления, увеличено количество пассажирских мест и обеспечена надежность работы.

"Построили транспортно-пересадочный узел здесь, в Ростокине. Можно перейти с Ярославского направления на МЦК. И пришло время обновления подвижного состава, потому что интенсивность, загруженность очень высокая", – добавил градоначальник.

По его мнению, с введением в эксплуатацию новых составов увеличится скорость передвижения, а количество мест для пассажиров вырастет примерно на 20%, что существенно облегчит нагрузку на линию и сделает ее более удобной.

"Хотел поблагодарить и Центральную пригородную компанию, и Российские железные дороги за этот хороший, важный, нужный проект, который мы обязались реализовать в течение ближайших пяти лет", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что через пять лет на данном направлении будут ходить последние модели поездов "Иволга 4.0".

Вместе с тем Белозеров указал на отличия нового подвижного состава от его старой версии. Он обладает большей вместимостью, скоростью и уровнем комфорта. Гендиректор РЖД отметил, что для компании важно эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру. Одним из ключевых параметров является скорость разгона поезда, поскольку она позволяет перевозить больше пассажиров и обеспечивать им комфорт в поездках.

После окончания ремонтных работ на Ленинградском вокзале начнутся мероприятия по обновлению Ярославского вокзала, о чем ранее была достигнута договоренность между РЖД и столичными властями, напомнил Белозеров.

"Это увеличит на 30% возможность перевозки в пригороде. И Ярославское направление – это не только пригород: 270 пар каждый день, 300 тысяч пассажиров каждый день", – подчеркнул он.

После ремонта также вырастет и комфорт путешествий по стране. С Ярославского вокзала отбывают 17 направлений, добавил гендиректор компании.

Собянин упомянул и другой проект РЖД и Москвы, а именно обновление транспортной инфраструктуры возле Рижского вокзала, с которого пассажиры могут пересесть на второй и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД). После модернизации транспортно-пересадочного узла комплекс станет более комфортным и будет соответствовать современным требованиям.

Для обновления подвижного состава Ярославского направления был выбран наиболее современный вариант "Иволги 4.0", уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Вагоны поезда оснащены тремя дверями, благодаря которым ускоряется посадка и высадка пассажиров.

Такое решение в модели стало важным для данного направления, ведь в часы пик поезда следуют со средним интервалом 6,5 минуты. При этом в 2012 году интервал составлял около 10 минут. Кроме того, вместимость поезда выросла с 2 114 до 2 533 пассажирских мест. Скорость движения также увеличилась со 130 до 160 километров в час.

По данным пресс-службы, до конца текущего года на маршруты выйдут 20 новых составов, 15 из которых "Иволги 4.0". Также до 2030 года на направление поставят свыше 100 вагонов, которые войдут в состав 92 поездов, что позволит полностью обновить парк пригородных поездов и сократить возраст подвижного состава на полигоне Москва – Московская область до трех лет.

Проект по модернизации Центрального транспортного узла стал совместной программой правительства России, правительства Москвы и ОАО "РЖД". Программа рассчитана до 2035 года и включает в себя закупку около 100 новых поездов.

Сейчас доля современных поездов в узле увеличилась с 5 до 78%. Темпы обновления подвижного состава узла стали самыми высокими в мире.

Тестовая поездка "Иволги 4.0" была проведена в начале июня. Состав проехал без пассажиров из Москвы до Сергиева Посада и обратно. Управление поездом взяла на себя высококвалифицированная локомотивная бригада ЦППК.