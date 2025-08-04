Поезда "Иволга 4.0" с новым дизайном подголовников начнут курсировать на МЦД

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Поезда "Иволга 4.0" с новым дизайном подголовников начнут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что подголовники кресел теперь будут мятного цвета. Первый такой поезд уже прибыл с Тверского вагоностроительного завода и скоро выйдет на МЦД.

"Новый цвет символизирует свежесть, а также вызывает ассоциации с летним ветром, морскими волнами и листвой деревьев. Он сочетается с серым оттенком обивки кресел. Следующие поезда будут созданы с салоном в таком же цветовом исполнении", – говорится в сообщении.

Новый дизайн стал пятым по счету. На МЦД уже курсируют "Иволги" с креслами синей, сине-красной обивки, а также в желто-сером и ежевично-сером оформлении. Отмечается, что цвета подбираются столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры согласно итогам отзывов пассажиров и современным тенденциям дизайна.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что обновление поездов уже завершено на трех диаметрах, а летом этого года закончится и на четвертом.

Также он обратил внимание, что в 2011 году средний возраст поездов, курсирующих на МЦД, составлял 24 года, на сегодняшний день эта цифра уменьшилась до 6 лет. Всего для четырех МЦД уже закуплено более 380 составов.

"Обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах ведется рекордными темпами, это важно не только для пассажиров, но и для отечественных машиностроителей, которые имеют долгосрочный заказ и уверенность в завтрашнем дне", – отметил Ликсутов.

Указанные поезда на 97% состоят из отечественных материалов, а производят их российские конструкторы. От своих предшественников "Иволги 4.0" отличаются удобным расположением кнопок открытия дверей, обновленным внешним видом, наличием третьей двери в промежуточных вагонах и повышенной вместимостью.

Ранее сообщалось, что турникеты еще двух столичных линий метро подключили к оплате по биометрии. Теперь на Сокольнической и Большой кольцевой линиях больше не придется доставать карточку для проезда. Отмечается, что при оплате по биометрии стоимость проезда снижается до 63 рублей, а створки турникета открываются менее чем за секунду.