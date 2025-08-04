Турникеты еще двух линий столичного метро подключили к оплате по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оплата по биометрии подключена на всех турникетах Сокольнической и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ранее платежный сервис работал только на 2–3 турникетах в каждом вестибюле всех станций.

Сейчас оплата по биометрии работает на 2 тысячах турникетов метро, что больше 50% всего платежного оборудования для прохода.

Благодаря такому способу оплаты:



не нужны карты, телефоны и кошельки;

створки открываются за чуть более 1 секунду;

стоимость проезда составляет всего 63 рубля.

По словам вице-мэра, все турникеты метро подключат к оплате по биометрии до конца этого года.

"Нигде в мире система не реализована в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице. Сервис уже доступен на всех турникетах 7 линий метро, а до конца 2026 года планируем внедрить оплату по распознаванию лица на всех станциях МЦД", – сказал Ликсутов, добавив, что безопасность работы системы обеспечена банковским уровнем защиты.

Как сообщалось ранее, в метро в этом году появятся турникеты нового поколения. Они будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Данные турникеты отличаются от старых более узкими тумбами.

Кроме того, в них будет предусмотрена световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих и возможность прохода с двух сторон.