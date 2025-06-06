Новые турникеты появятся в столичном метро в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Московском метрополитене появятся турникеты нового поколения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые турникеты будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Кроме того, они будут оборудованы современными системами оплаты, включая биометрию.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что решение о заключении договора на поставку турникетов принял Сергей Собянин. Согласно контракту, до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД будут установлены свыше 4,5 тысячи новых турникетов, которые позволят повысить пропускную способность станций до 40%.

"Новые турникеты – это не только современный дизайн, но и технологии, которые ускоряют проход и делают его комфортнее для всех, включая маломобильных пассажиров", – подчеркнул Ликсутов.

Отмечается, что у турникетов будут более узкие тумбы. Помимо этого, в них будет предусмотрена световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих, а также возможность прохода с двух сторон и удобные зоны валидации для цифровых способов оплаты.

Ранее сообщалось, что строительство первого пускового комплекса Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" выполнено на 50%. Его запуск запланирован на конец следующего года. Специалисты проложили почти все тоннели и приступили к возведению станций, которые на этом участке сдадут одновременно.