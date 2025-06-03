Пешеходный переход через пути МЦД-2 появится на Грайвороновской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В районе Текстильщики на Грайвороновской улице построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры со ссылкой на его руководителя Василия Десяткова.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование объекта.

"Его появление позволит беспрепятственно переходить через железнодорожные пути МЦД-2, а также создаст дополнительный комфортный маршрут для студентов и преподавателей колледжа Президентской академии", – пояснил Десятков, добавив, что также появится новая безопасная пешеходная связь между районами Печатники и Текстильщики.

Ожидается, что строители возведут переход длиной 85 метров, который оборудуют тремя лестничными сходами. Кроме того, будут установлены лифты и накладные пандусы.

Между тем строительство железнодорожного путепровода, который связывает Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке столицы, завершится в 2025 году. Путепровод будет иметь четыре полосы, а его длина составит 135 метров. Как отметил Сергей Собянин, это позволит разгрузить трассу и улучшить транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей.