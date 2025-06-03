03 июня, 10:56Транспорт
Пешеходный переход через пути МЦД-2 появится на Грайвороновской улице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В районе Текстильщики на Грайвороновской улице построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры со ссылкой на его руководителя Василия Десяткова.
По его словам, в настоящее время ведется проектирование объекта.
"Его появление позволит беспрепятственно переходить через железнодорожные пути МЦД-2, а также создаст дополнительный комфортный маршрут для студентов и преподавателей колледжа Президентской академии", – пояснил Десятков, добавив, что также появится новая безопасная пешеходная связь между районами Печатники и Текстильщики.
Ожидается, что строители возведут переход длиной 85 метров, который оборудуют тремя лестничными сходами. Кроме того, будут установлены лифты и накладные пандусы.
Между тем строительство железнодорожного путепровода, который связывает Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке столицы, завершится в 2025 году. Путепровод будет иметь четыре полосы, а его длина составит 135 метров. Как отметил Сергей Собянин, это позволит разгрузить трассу и улучшить транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей.
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