Новая архитектурная подсветка будет создана для Ленинградского вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новую архитектурную подсветку создадут для Ленинградского вокзала, сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Для того чтобы фасад выглядел живым и объемным в вечернее время, специалисты выбрали теплую палитру света. Уникальные элементы здания-памятника XIX века подчеркнут точечные светильники. Также архитектурную композицию выделят линейными светильниками и прожекторами.

Отмечается, что в освещении будут использоваться энергоэффективные LED-светильники с умной системой управления, которая в том числе сможет защитить их от пыли и воды.

По словам представителей департамента, освещение вокзала приблизят к тому, как его задумывал архитектор Константин Тон. С помощью современных технологий воссоздадут эффект масляных фонарей XIX века.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новая архитектурная подсветка позволит по-новому взглянуть на историческое здание. Также он отметил, что световое решение вокзала будет вписано в концепцию подсветки центра города и "создаст единый ансамбль с Комсомольской площадью".

Специалисты уже начали устанавливать там строительные леса для фасадных работ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие два года в Москве планируется завершить строительство и реконструкцию семи городских вокзалов.

Он отметил, что в 2025 и 2026 годах откроют первую платформу и конкорс станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, вторую и третью платформы, тоннель, центр управления эксплуатацией и цифровую систему управления на остановке МЦД-2 и МЦД-4 Курская, а также платформы и конкорс, интегрированный с метро, на станции Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4.

Кроме того, на МЦД-1 Москва-Сити (Тестовская) появятся три платформы и северный вестибюль, а южный выход интегрируют с МЦД-4.