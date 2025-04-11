Вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 улучшит транспортную доступность для 200 тыс москвичей

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Открытие московского городского вокзала Петровско-Разумовская МЦД-1 улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где проживают почти 200 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"При проектировании городских вокзалов и территории вокруг мы учитываем каждую деталь: как и на чем пассажир будет добираться до станции, как войдет в поезд и сколько будет находиться в пути. Наша задача – сделать поездки максимально быстрыми и комфортными", – сообщил заместитель мэра.

Городской вокзал объединит в единый хаб не только остановочные пункты МЦД-1 и МЦД-3, но и Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также наземный транспорт.

В будущем время пересадки дополнительно сократится за счет переноса остановки МЦД-3 к метро и МЦД-1. Ожидается, что к 2030 году вокзалом будут ежедневно пользоваться около 11 тысяч человек.

Готовность объекта составляет около 78%. Строители ведут фасадные работы, монтируют инженерные системы и занимаются внутренней отделкой. На втором уровне конкорса идет сооружение перегородок для будущего кассового блока.

К настоящему времени в здании полностью смонтированы лифты и эскалаторы, ведется их пусконаладка, идет установка балюстрад. При этом в западной части вокзала уже установлен один из самых высоких эскалаторов МЦД высотой 14 метров.

Также устанавливаются стеклопакеты с мультифункциональным стеклом. Ожидается, что площадь витражной мозаики достигнет почти 5 тысяч "квадратов", а длина самого большого элемента составит около 7 метров.

Площадь вокзала будет визуально увеличена за счет сплошного остекления пространств вестибюля, зон выходов в город и сходов на платформу. Также это сделает помещения светлее. Крышу вокзала в зоне конкорса создадут из светопрозрачных витражных материалов.

В это же время современные материалы позволят лучше сохранять тепло внутри вокзала. А некоторые, например стемалит (стекло с эмалью), еще и украсят фасады объекта. Кроме того, с учетом повышенной нагрузки в этой части вокзала предусмотрены усиленные несущие конструкции.

Еще одной особенностью вокзала станет парящий край восточной стороны конкорсы, выступающий над проезжей частью. Для его создания пришлось строить поддерживающие конструкции для основания пола второго этажа.

Работы на объекте ведутся круглосуточно, некоторые задачи, которые требуют временного прекращения движения поездов, выполняются обычно в ночное время в технологические окна. Ранее их продолжительность составляла от 6 до 8 часов, но с апреля их сократили до 4,5 часа.

Это связано с тем, что большая часть необходимых работ уже завершена. Поэтому график движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов скорректирован минимально. Ожидается, что московский городской вокзал Петровско-Разумовская откроется в ноябре этого года.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и развитие прилегающей к вокзалу территории. Сквозной проход появится под автомобильной эстакадой, за счет чего жители Марфина смогут напрямую проходить к МЦД и метро. Также между МЦД-1 и метро появится пешеходный тротуар и остановки наземного транспорта рядом со входом в вестибюль на улице Комдива Орлова.

В месте, где Тимирязевский район разделен путями МЦД-3, появится транзитный переход. Вместо старого перехода через пути МЦД-1 также будет создан безопасный подземный переход с лифтами.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие 2 года в Москве планируется закончить постройку и реконструкцию сразу 7 городских вокзалов. Кроме Петровско-Разумовской, в 2025 и 2026 годах откроют вторую и третью платформы, тоннель, центр управления эксплуатацией и цифровую систему управления на остановке МЦД-2 и МЦД-4 Курская, а также платформы и конкорс, интегрированный с метро, на станции Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4.

