Первая станция метро появится в Ломоносовском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ломоносовском районе столицы появится первая станция метро – "Вавиловская", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станция Троицкой линии метрополитена появится на границе районов Гагаринского и Ломоносовского. "Вавиловская" расположится вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панферова.

"На объекте заканчивается устройство основных монолитных железобетонных конструкций, в финальной стадии находится обратная засыпка котлована. Специалисты приступили к кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, отделке служебных помещений", – отметил Ефимов.

Станцию метро построят до конца 2025 года. Вместе с "Вавиловской" на этой же линии возводятся станции "ЗИЛ", "Крымская" и "Академическая". В частности, первая появится у перекрестка проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, у парка "Тюфелева роща" и одноименной платформы МЦК.

В это же время "Крымская" строится у путей МЦК и ЖК Донского района, а "Академическая" – у пересечения улицы Дмитрия Ульянова с Профсоюзной улицей. Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков напомнил, что Троицкая линия метрополитена стала 16-й в Москве.

"В прошлом году был открыт участок от "Новаторской" до "Новомосковской" с семью станциями. Сооружение каждой из них имело свои особенности, связанные с расположением и архитектурными решениями", – сказал Десятков.

По его словам, все работы на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируют завершить уже в текущем году. Особое внимание уделяется качеству и безопасности строительства технически сложных объектов. Мосгосстройнадзор контролирует каждый этап работ на "Вавиловской", отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"В феврале и марте этого года по утвержденной программе состоялись очередные проверки с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве", – сказал он.

Инспекторы оценили соответствие возведенных конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации. В следующий раз специалисты Мосгосстройнадзора прибудут на стройплощадку в мае 2025 года, заключил Слободчиков.

К 2030 году в Москве могут появиться порядка 40 новых станций метро, 8 из них уже открылись в 2024 году. Сергей Собянин отмечал, что в Москве уже появилась новая Троицкая линия, но к 2030 году 16-я линия подземки прирастет еще шестью станциями: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

