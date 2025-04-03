Собянин назвал московские городские вокзалы, которые откроют в ближайшие 2 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в ближайшие два года планируется завершить строительство и реконструкцию семи городских вокзалов. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

В 2025 и 2026 годах откроют первую платформу и конкорс станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, вторую и третью платформы, тоннель, центр управления эксплуатацией и цифровую систему управления на остановке МЦД-2 и МЦД-4 Курская, а также платформы и конкорс, интегрированный с метро, на станции Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4.

На МЦД-1 Москва-Сити (Тестовская) появятся три платформы и северный вестибюль, а южный выход интегрируют с МЦД-4. Также вестибюль планируется интегрировать в метрополитен на станции МЦД-2 Царицыно. Аналогичные работы пройдут на Беговой МЦД-1 и МЦД-4, также там откроют три платформы. Дополнительно возведут третью и четвертую платформы, северный вестибюль и транзитную галерею со сходами на остановке МЦД-4 Железнодорожная.

"Завершим также ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнем обновлять поезда Ярославского направления МЖД", – отметил мэр Москвы.

Ленинградский вокзал был закрыт на ремонт для интеграции в систему столичного транспорта в 2024 году. Специалисты сделают перепланировку внутренних помещений, приведут в порядок фасад зданий и благоустроят территорию рядом с вокзалом.

Объект станет одним из четырех вокзалов, которые будут реконструированы в рамках проекта запуска первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

Ожидается, что строительство ВСМ начнется в середине 2025 года. Первые поезда начнут поступать на магистраль в 2028 году.

