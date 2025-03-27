27 марта, 12:17Транспорт
Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется в середине 2025 года
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет проходить от Москвы до Санкт-Петербурга, начнется в середине этого года. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт на правительственном часе в Совфеде, передает ТАСС.
В прошлом году, как он сообщил, были подписаны все необходимые финансовые документы для этого.
Первый участок ВСМ Москва – Тверь должен быть возведен к 2026–2027 годам. Ввод в эксплуатацию поездов планируется с 1 апреля 2028 года.
Полностью запустить магистраль хотятв 2028 году. Цена билета для поезда по ВСМ сперва составит 8 905 рублей. Эта сумма на тысячу рублей ниже, чем ранее ожидали в правительстве РФ.
Владимир Путин призывал работать по проекту ВСМ в обозначенные сроки. Старовойт сообщал, что строительство магистрали идет по графику, поэтому она будет возведена в обговоренный срок.
Путин поручил профинансировать создание ВСМ Москва – Санкт-Петербург