Путин призвал работать по проекту ВСМ Москва – Петербург в обозначенные сроки

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Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать и довести проект до конца.

"Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать: мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает", – отметил глава РФ на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Приступить к строительству основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется в середине 2025 года. Строительные работы начнутся после утверждения проектной документации, разработка которой уже ведется.

Цена билета на поезда ВСМ на начало старта движения составит 8 905 рублей. Эта сумма оказалась на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в правительстве.

ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ее строительство обойдется почти в два триллиона рублей.

