"Мой район. Новости": 43 поезда запустят по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

С открытием высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург перевозить пассажиров будут 43 поезда, которые смогут развивать скорость до четырехсот километров в час. Составы будут полностью отечественными и поедут от Ленинградского вокзала. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Протяженность первой в России высокоскоростной железной дороги составит около 700 километров. В Москве планируется сделать четыре остановки. Сергей Собянин сообщил, что столица выделит на строительство 34 миллиарда рублей.

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