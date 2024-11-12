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12 ноября, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": 43 поезда запустят по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

"Мой район. Новости": 43 поезда запустят по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

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С открытием высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург перевозить пассажиров будут 43 поезда, которые смогут развивать скорость до четырехсот километров в час. Составы будут полностью отечественными и поедут от Ленинградского вокзала. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Протяженность первой в России высокоскоростной железной дороги составит около 700 километров. В Москве планируется сделать четыре остановки. Сергей Собянин сообщил, что столица выделит на строительство 34 миллиарда рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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