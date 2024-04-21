Пять дополнительных выделенных полос появились в столице

Еще пять выделенных полос появились в столице – на юге, юго-востоке и западе города. В частности новая выделенка протянулась от Новоданиловской набережной. Теперь автобусы и электробусы могут проезжать участок в три раза быстрее.

Также для общественного транспорта выделили полосу на участке первого Сетуньского проезда перед пересечением с Воробьевским шоссе, на Бесединском и Варшавском шоссе, и Кировоградской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.