Россияне стали чаще брать автокредиты

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За минувший год спрос на автокредиты среди россиян увеличился на 35%, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

Уточняется, что мужчины, как и раньше, чаще обращаются за кредитом, но за данный промежуток времени выросло и число женщин. В 2023 году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, в 2024 году это соотношение стало 70 к 30% соответственно, подчеркнули эксперты.

Доля людей в возрасте от 18 до 24 лет в первом квартале 2024-го снизилась на 4%: если в 2023 году она составляла 26%, то в текущем – 22%. Исследователи добавили, что спрос также уменьшился в категории от 25 до 34 лет.

"Чаще стали обращаться за кредитами люди в возрасте от 35 до 44 лет, доля кредитования в первом квартале 2024 года составила 28%, в 2023 году – 24%", – приводятся слова аналитиков.

Кроме того, они выяснили, что к автокредитованию чаще обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Среди регионов лидерами также считаются Омск, Краснодар и Самара.

Эксперты добавили, что в 2024 году россияне стали чаще отдавать предпочтение кредитам за наличные – спрос вырос на 20%.

"Кредиты наличными в первом квартале 2023 года брали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Омска. В 2024 году к лидерам по кредитованию наличными присоединилась Самара, а у жителей Екатеринбурга потребность в кредитовании снизилась", – заключили в аналитики.

Ранее Национальное бюро кредитных историй рассказало, что средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в январе 2024 года составил 1,49 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 26,1%. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 миллиона рублей), Московской области (1,8 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,71 миллиона рублей).