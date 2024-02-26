Эксперт рассказал, какие автомобили сотрудники ГИБДД останавливают чаще всего

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Украшенные наклейками и другими нестандартными элементами тюнинга автомобили чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

Среди других причин остановки Васильев назвал переделанные фары и окрашенный в тонированные цвета кузов. В целом грязные кузов и стекла, а также громкие звуки от авто и резина не по сезону могут послужить причиной интереса сотрудников Госавтоинспекции.

"Слишком агрессивное или, наоборот, чрезмерно сдержанное поведение на дороге может свидетельствовать о том, что у водителя есть что-то скрывать", – добавил он.

По информации аналитиков одного из финансовых маркетплейсов, 27% опрошенных россиян в 2024 году хотят купить в кредит старые автомобили западных брендов, а еще 24% – новые китайские марки, пишет "Газета.ру". Самыми популярными среди китайских марок у россиян оказались машины от фирм Haval, Chery и Geely.

Еще 12% опрошенных, уточнили в издании, планируют приобрести в кредит отечественные авто, и лишь 3% хотят купить новые машины из Европы, Кореи и Японии, ввезенные по параллельному импорту. 34% респондентов отказались от идеи брать заем, так как ждут снижения цен.

По словам исполнительного директора маркетплейса Ярослава Баджурака, объем автомобильных кредитов растет не только из-за высокого спроса, но и из-за роста цен на авто. При этом, говорит он, видна тенденция отдавать предпочтение авто с пробегом западных фирм, которые более привычны в управлении и в обслуживании.

Однако доля подобных автокредитов будет снижаться, уверен он. В первую очередь за счет скидок и различных акций от автомобильных фирм из Китая, а также благодаря льготным программам кредитования.

Ранее эксперт Алексей Рузанов сообщал, что наиболее дорогими в обслуживании являются авто американских марок – Cadillac, Ford, Chrysler и Chevrolet. В середине, рассказывал он, находятся немецкие, шведские, французские и чешские авто – Audi, Volkswagen, BMW. При этом самыми экономичными он назвал японские, российские и корейские машины – Toyota, Lada, Kia.



По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, любой нестандартный звук из мотора может говорить о его поломке. Поэтому, уточнял ранее он, любой нештатный звук может привести к потере сотен тысяч рублей.