Депутат ГД рассказал, как уберечь кошелек от "подброшенного" кредита

Фото: depositphotos/gutaper

Третьи лица могут оформить на человека кредит без его ведома, поэтому для защиты средств от мошеннических действий необходимо проверять кредитную историю не менее двух раз в год и следить за персональными данными. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

"Чтобы не попасть в руки к мошенникам, советую охранять свои персональные данные и доступы к сервисам, где они хранятся, паролями и двухфакторной аутентификацией (подтверждение входа через СМС-сообщение)", – уточнил он.

Если же человек увидел оформленный на его имя кредит, который он не брал, тогда необходимо сразу же составить письмо в адрес кредитора, предоставившего на ваши паспортные данные займы. Таким образом, он должен выдать копии кредитного договора и платежного ордера о перечислении средств, объяснил депутат. Кроме того, он посоветовал сразу же обращаться в полицию.

Чаплин указал на то, что оформление кредита или займа не может производиться без подтверждения личных данных человека в приложении банка или по номеру телефона с помощью кода в СМС-сообщении.

"Самый главный способ подтверждения – через "Госуслуги", – добавил специалист.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Теперь россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Это не коснется ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов, предоставленных в рамках господдержки. Документ разработали в целях борьбы с мошенничеством.



Самозапрет на получение кредитов поможет россиянам в борьбе с мошенниками