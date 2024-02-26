Самозапрет на выдачу кредитов можно будет устанавливать в РФ с 1 марта 2025 года

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, граждане России смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Это не коснется ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов, предоставленных в рамках господдержки.

Документ разработали в целях борьбы с мошенничеством. Благодаря ему получить кредит не смогут третьи лица путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа. Чтобы установить или снять запрет, нужно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал "Госуслуги", таким же способом можно бесплатно получить информацию о запрете и его снятии.

Кроме того, Центробанк по согласованию с органом власти, занимающимся методическим обеспечением деятельности МФЦ, будет устанавливать требования к условиям и порядку оказания услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете, его снятии при обращении в МФЦ.

У кредитных и микрофинансовых организаций появляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. При его наличии кредитор должен будет отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. Если договор будет заключен, несмотря на запрет, то кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.

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