СФ одобрил закон о праве граждан установить самозапрет на кредиты

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом пишет ТАСС.

Цель документа – предупредить практики мошеннического получения кредитов третьими лицами при помощи незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства, раскрывает банковские сведения, которые позволяют злоумышленникам совершить хищение, сказано в материале.

При этом запрет не распространяется на автокредиты, ипотеку, образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Чтобы установить или снять запрет, нужно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал "Госуслуги", таким же способом можно бесплатно получить информацию о запрете и его снятии.

Кроме того, Центробанк по согласованию с органом власти, занимающимся методическим обеспечением деятельности МФЦ, будет устанавливать требования к условиям и порядку оказания услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете, его снятии при обращении в МФЦ.

Для проведения проверки наличия в кредитной истории запрета заемщик должен будет предоставить кредитной (микрофинансовой) организации сведения о своем ИНН. Также они могут быть получены организацией самостоятельно.

Как указано в сообщении, у кредитных и микрофинансовых организаций появляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. При его наличии кредитор должен будет отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. Если договор будет заключен, несмотря на запрет, то кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.

Более того, квалифицированные бюро кредитных историй будут обязаны на своем официальном сайте и при наличии в мобильном приложении публиковать информацию об условиях запрета, порядке, способах его установления или снятия, порядке оспаривания информации, которая содержится в кредитной истории, о договоре кредита, заключенном с физическим лицом при наличии действующего запрета, а также о случаях, когда юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств по договору кредита.

Дата начала действия запрета – календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о запрете, дата начала действия снятия запрета – второй календарный день после включения, подчеркнули в материале. У Центробанка появляются полномочия давать разъяснения по вопросам практики применения российского законодательства о кредитных историях и другие, МФЦ же обязаны будут обеспечить оказание соответствующей услуги со дня доработки и настройки автоматизированной информационной системы МФЦ, но не позднее 1 сентября 2025 года. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота объяснял, что микрозайм выдается под очень высокий процент, что может создать сложности по его погашению.

Между тем стало известно, что россиянам списали долги на сумму 6,3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. За время существования процедуры, то есть более чем три года, несостоятельными признали более 18 тысяч человек.

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