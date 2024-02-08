Россиянам списали без суда 6,3 млрд рублей долгов

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Гражданам России списали долги на сумму 6,3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает РБК.

По словам Торосова, за время существования процедуры, то есть более чем три года, несостоятельными признали более 18 тысяч человек. Всего было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства.

Замминистра отметил, что рост числа внесудебных банкротств говорит о том, что все больше людей, оказавшихся в затрудненном финансовом положении, смогли освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них.

С сентября 2020 года граждане, у которых нет имущества, могут списать задолженность без обращения в суд. Это упрощенная процедура, которая проводится через МФЦ и без юристов и длится шесть месяцев. Ею могут воспользоваться россияне, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50–500 тысяч рублей.

В прошлом году процедуру начали почти 16 тысяч граждан. С ноября прошлого года процедурой могут воспользоваться еще и пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, а также граждане, с которых долги взыскивают длительное время – более семи лет.

Ранее сообщалось, что 50% заемщиков испытывали трудности с выплатой потребительского кредита, ипотеки и автокредита за последние 12 месяцев. Чаще всего испытывали трудности по выплате кредитов люди в возрасте 25–34 лет и те, у кого нет высшего образования. Аналитики добавили, что за последние пять лет число россиян, желающих взять кредит, выросло с 33 до 53%.

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