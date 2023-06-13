Каждый второй россиянин признался, что ему трудно выплачивать кредит

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50% заемщиков испытывали трудности с выплатой потребительского кредита, ипотеки и автокредита за последние 12 месяцев. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что чаще всего испытывали трудности по выплате кредитов люди в возрасте 25–34 лет и те, у кого нет высшего образования. Аналитики добавили, что за последние пять лет число россиян, желающих взять кредит, выросло с 33 до 53%.

"Чаще с трудностями обеспечения текущего кредита сталкиваются представители экономически активного населения, семейные люди, часто имеющие детей", – рассказала исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Она напомнила, что во времена экономической нестабильности заемщики должны рационально оценивать возможности своих финансов. Также важно информировать россиян о возможности получения кредитных каникул и прохождении процедуры банкротства физических лиц, заключила Спиридонова.

Ранее сообщалось, что с января по апрель 2023 года почти 10 тысяч льготных кредитов было выдано жителям столицы в рамках программы "Семейная ипотека". Программа действует с 2018 года, за пять лет ее существования в Москве удалось рефинансировать более 16,6 тысячи кредитов на сумму 79,3 миллиарда рублей.

До этого появилась информация, что в прошлом году жители столицы смогли погасить более 30 тысяч ипотечных кредитов. При этом в 2022 году, в течение трех месяцев после закрытия предыдущих, москвичи открыли около 900 новых сделок.

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