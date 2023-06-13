Москвичи получили почти 10 тысяч льготных кредитов на семейную ипотеку за январь – апрель

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С января по апрель текущего года почти 10 тысяч льготных кредитов было выдано жителям столицы в рамках программы "Семейная ипотека". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе – апреле 2023 года в Москве выдано 9,6 тысячи льготных кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму свыше 81,7 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем за четыре месяца 2022 года", – отметил он.

По словам Ефимова, интерес к ипотечным предложениям и программам среди жителей города продолжает сохраняться на высоком уровне. В период с января по апрель два из трех кредитов были льготными, а программа "Семейная ипотека" стала самой популярной.

"Ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%", – подчеркнул он.

"Семейная ипотека" – это единственная льготная программа, которая позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке. За указанный период в столице было рефинансировано около 630 кредитов на сумму 3,6 миллиарда рублей, что составляет 6,6% от числа и 4,4% – объема займов.

Ефимов напомнил, что программа действует с 2018 года, за пять лет ее существования в Москве удалось рефинансировать более 16,6 тысячи кредитов на сумму 79,3 миллиарда рублей.

За период действия программы с января 2018 года в Москве было рефинансировано более 16,6 тысячи кредитов на сумму 79,3 миллиарда рублей.

"На столицу приходится 10% от числа выданных в стране кредитов по этой программе и 18% – от их общего объема. В 2023 году программу распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения, и это способствовало росту ее популярности", – заявила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

За I квартал 2023 года семьям с двумя и более детьми было выдано более 4 тысяч займов – это каждый третий ипотечный кредит, подчеркнула она.

Отмечается, что программа будет действовать до 31 декабря, оформить льготную ипотеку москвичи смогут до 1 июля 2024 года. Льгота будет предоставлена семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок и последующие дети. На льготную ставку могут рассчитывать семьи, в том числе занимающиеся воспитанием ребенка с инвалидностью или те, кто усыновил детей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году жители столицы смогли погасить более 30 тысяч ипотечных кредитов. Как отмечали в пресс-службе Сбербанка, наибольшее число кредитов было погашено в феврале (более 2,9 тысячи), марте (более 3,2 тысячи) и декабре (более 4 тысяч). При этом в 2022 году, в течение трех месяцев после закрытия предыдущих, москвичи открыли около 900 новых сделок.



Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ