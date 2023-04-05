В 2022 году жители Москвы погасили более 30 тысяч ипотечных кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году жители столицы погасили более 30 тысяч ипотечных кредитов. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Сбербанка.

По данным специалистов, наибольшее число кредитов было погашено в феврале (более 2,9 тысячи), марте (более 3,2 тысячи) и декабре (более 4 тысяч). При этом в 2022 году в течение трех месяцев после закрытия предыдущих москвичи открыли около 900 новых сделок.





пресс-служба Сбербанка Начало 2022 года стало самым насыщенным для Москвы: жители, закрывшие ипотеку в январе, взяли 104 новых кредита, а те, кто закрыл в феврале, – 113 кредитов. Причем доля открытых сделок от общего числа закрытых (4,4% в январе и 3,9% в феврале) превысила показатели 2021 года. Аналитики "Домклика" полагают, что это связано со стремлением москвичей инвестировать в недвижимость.

Эксперты отмечают, что всплеск спроса на ипотечное кредитование наблюдался и прошлым летом. Жители столицы, которые закрыли ипотеку в августе, взяли 87 новых кредитов. При этом доля открытых сделок (3,9%) превысила показатель 2021 года.

"В четвертом квартале 2022 года отмечается очередной рост числа ипотечных сделок, хотя оно не превышает показателей 2021 года. Жители столицы, выплатившие ипотеку в октябре, взяли 95 кредитов (3,4% от общего числа закрытых ипотек)", – пояснили в пресс-службе Сбербанка.

Отмечается, что основная причина высокого спроса на ипотеку, по мнению аналитиков, заключается в большом количестве выгодных предложений от собственников вторичного жилья.





пресс-служба Сбербанка Больше всего кредитов взяли москвичи, погасившие предыдущую ипотеку в декабре (118 штук, или 2,9%), когда наблюдался повышенный спрос на новые кредиты в связи с возможным закрытием льготных госпрограмм по ипотеке.

Ранее был составлен типичный портрет российских ипотечников. Аналитики проанализировали данные клиентов, оформлявших заем с 1 августа 2022 по 20 января 2023 года. Выяснилось, что чаще всего его брали проживающие в столице или Санкт-Петербурге мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.



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