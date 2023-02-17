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Аналитики составили портрет типичного заемщика ипотеки, сообщает RT со ссылкой на результаты исследований данных пользователей, которые оформляли ипотечные кредиты с 1 августа 2022 года по 20 января 2023 года.

Согласно результатам исследования, мужчины от 25 до 34 лет, проживающие в Москве или Санкт-Петербурге, чаще всего оформляют заявки на ипотечные кредиты.

"Отмечается, что мужчины чаще женщин интересуются ипотечными займами – 56,2 и 43,8% соответственно", – уточнили эксперты.

В исследовании финансового маркетплейса "Сравни" указано, что заемщики в возрасте 25 до 34 лет берут ипотеку в 43 процентах случаев. Кроме того, от 35 до 44 лет ипотекой интересуются 27,4 процента граждан, от 45 до 54 лет – 14 процентов.

По данным аналитиков, 19 процентов интересующихся ипотекой приходится на другие возрастные категории.

Также аналитики установили, что чаще всего ипотечные кредиты берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Свердловской областей, Краснодарского края.

Согласно мнению экспертов, вторичным жильем интересовались 81 процент граждан, а новостройками – 19 процентов. Также сумма займа обычно составляет порядка 3,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года число отказов со стороны банков в ипотечных кредитах россиянам превысило 46%.

Причинами роста числа отказов считают внешние факторы, увеличение спроса на займы для оформления ипотеки в условиях большого количества предложений от застройщиков.



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