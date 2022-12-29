Россияне старше 60 лет стали чаще брать ипотеку в 2022 году – исследование

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2022 году доля ипотечных заемщиков старше 60 лет в России выросла на 0,8 процентного пункта. Об этом Москве 24 рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В организации проанализировали возраст ипотечников, взявших кредиты с января по октябрь 2022 года. Эти данные аналитики сравнили с показателями аналогичного периода 2021 года.

Исследование показало, что больше всего выросла доля заемщиков младше 30 лет. В январе – октябре 2022 года она составила 22,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 процентного пункта.

Доля заемщиков старше 60 лет выросла на 0,8 процентного пункта. В 2022 году в общем количестве выданных ипотечных кредитов она составила 2% против 1,2% годом ранее.

При этом доля заемщиков от 50 до 60 лет снизилась на 0,2 процентного пункта. Если в 2021 году в общем количестве ипотечных кредитов она составляла 8%, то в 2022 году снизилась до 7,8%.

Кроме того, доля заемщиков от 30 до 40 лет уменьшилась на 0,9 процентного пункта. В 2022 году она составила 44,8% против 45,7% годом ранее.

Больше всего снизилась доля заемщиков от 40 до 50 лет. Если в прошлом году она в общем количестве выданных ипотечных кредитов составляла 24,4%, то в 2022 году уменьшилась на 1,1 процентного пункта, составив 23,3%.

Ранее в Центробанке заявили, что программу льготной ипотеки следует сделать более адресной. Для этого регулятор предлагает предусмотреть, чтобы ей можно было воспользоваться только один раз. Такой подход поможет избежать дополнительного инвестиционного спроса на недвижимость, при котором цены растут, а доступность жилья падает, считают в ЦБ РФ.



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