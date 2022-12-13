Россияне назвали оптимальный ежемесячный платеж по ипотеке

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Россияне назвали комфортную сумму платежа по ипотеке. Большинство (58 процентов) готовы выплачивать от 10 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Почти каждый пятый респондент (20 процентов) может платить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 11 процентов опрошенных в состоянии отдавать не более 10 тысяч рублей в месяц. Приемлемым первоначальным взносом 54 процента россиян считают сумму до 500 тысяч рублей, а 25 процентов респондентов – от 500 тысяч до одного миллиона рублей", – уточнили в сообщении.

Отмечается, что 91 процент россиян читают, что выгоднее взять ипотеку, чем снимать жилье, 75 процентов хотят в ближайший год взять кредит на квартиру. Из опрошенных 23 процента уже являются ипотечными заемщиками, четверть из которых от месяца до полугода готовилась к кредиту. Еще 23 процента респондентов готовились взять кредит от двух недель до месяца, каждый пятый взял его меньше чем за две недели.

"Средний размер выданного кредита, согласно данным ЦБ РФ, составил по итогам июля 2022 года 3,7 миллиона рублей, темп роста превысил отметку 30 процентов, что наблюдалось впервые за длительный срок", – отметил руководитель аналитического центра "Банки.ру" Дмитрий Хмелев.

Хмелев добавил, что в августе этого года впервые в истории в Московском регионе средний срок ипотеки превысил 25 лет.

Ранее сообщалось, какую недвижимость берут в ипотеку жители Московского региона. С начала 2022 года общая сумма ипотеки составила 64 миллиарда рублей. По программам семейной и льготной ипотеки в Москве оформили 65,5 процента займов.

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