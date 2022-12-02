11:19Экономика
В РФ вдвое сократили количество получателей IT-ипотеки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Правительство России сократило количество получателей IT-ипотеки в два раза – до 5 тысяч человек. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
До этого число IT-специалистов, имеющих право на льготную ипотеку, составляло не менее 10 тысяч человек.
Правительство также сократило средства на субсидирование кредитов IT-специалистов в три раза – с 1,5 миллиарда до 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что с 3 декабря ВТБ увеличит минимальную ставку по ипотеке на 0,5% – до 10,9%. Такая ставка будет актуальна на готовое, строящееся жилье и в рамках программы рефинансирования.
К такому решению в банке пришли из-за роста рыночных ставок в ноябре.
Рост ипотеки в РФ замедлился
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!