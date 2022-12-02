В РФ вдвое сократили количество получателей IT-ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство России сократило количество получателей IT-ипотеки в два раза – до 5 тысяч человек. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

До этого число IT-специалистов, имеющих право на льготную ипотеку, составляло не менее 10 тысяч человек.

Правительство также сократило средства на субсидирование кредитов IT-специалистов в три раза – с 1,5 миллиарда до 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с 3 декабря ВТБ увеличит минимальную ставку по ипотеке на 0,5% – до 10,9%. Такая ставка будет актуальна на готовое, строящееся жилье и в рамках программы рефинансирования.

К такому решению в банке пришли из-за роста рыночных ставок в ноябре.



Рост ипотеки в РФ замедлился





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!