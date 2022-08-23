Москва лидирует по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва возглавила рейтинг российских регионов по объему программы льготной ипотеки для IT-специалистов: с мая в столице было выдано 688 соответствующих кредитов на сумму 8,55 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На столицу приходится около 30% от числа выданных в России льготных IT-ипотек и 42% от их общего объема. Всего с мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тысячи заявок на оформление таких кредитов", – пояснил он.

По словам Ефимова, к настоящему времени одобрены уже 2,8 тысячи заявок, по 720 заключены договоры. Приведенные цифры соответствуют региональному распределению IT-специалистов: в Москве работают 29% от всех россиян, занятых в сфере информационных технологий, а также порядка 7,8 тысячи соответствующих организаций.

В мае правительство РФ запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5% годовых. Изначально максимальный размер займа в городах-миллионниках составлял 18 миллионов рублей, в других – 9 миллионов рублей, однако позже был увеличен до 30 и 15 миллионов рублей соответственно.

В начале августа Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита. Российские банки инициативу поддержали.

