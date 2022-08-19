Минцифры предложило упростить получение льготных займов на IT-проекты

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Минцифры РФ разработало проект о смягчении требований к IT-компаниям для получения льготных кредитов на проекты по цифровой трансформации на основе отечественных решений, сообщает газета "Коммерсант".

Как считают в министерстве, данная мера позволит привлечь дополнительное финансирование в отрасль и увеличить число реализуемых проектов. Так, из правил по предоставлению льготных займов предлагают убрать условие о подтверждении заемщиком права на налоговые льготы и применение пониженных страховых взносов.

"Конечно, объем кредитования IT-компаний кратно увеличится, если банки более активно и по справедливой стоимости будут принимать в залог нематериальные активы, прежде всего продукты, включенные в реестр российского ПО. Минцифры с ЦБ и регионами сейчас активно прорабатывают возможные механизмы", – добавили там.

На 1 августа портфель таких льготных кредитов оценивался в 52,2 миллиарда рублей, было поддержано 97 проектов, в программе участвуют 23 банка, уточнили в Минцифры.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подчеркнули высокую востребованность программы льготного кредитования, а предлагаемые поправки сделают ее доступнее для большего числа аккредитованных IT-компаний.

В свою очередь, в ЦБ РФ заявили, что нематериальные активы можно будет рассматривать в качестве обеспечения по кредиту при их ликвидности, но для этого нужен активный рынок, который позволит формировать надежную оценку таких активов. Стоимость нематериальных активов IT-компаний связана с финансовыми показателями, успешные организации могут получить займы в банках без залога в виде интеллектуальной собственности.

По мнению главы ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, предложенная инициатива не окажет сильного влияния на российские компании, так как у средних и малых IT-компаний нет материального залога, а интеллектуальные права на программные продукты не рассматриваются банками в качестве имущественного залога.

В свою очередь директор АПКИТ Николай Комлев назвал предложение полезным, так как он направлен на поддержку внедрений и проектов пользователей.

Ранее Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита.

Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей. Для остальных городов минимальный доход снижается с 100 до 70 тысяч рублей.

