Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

08:43

Минцифры предложило упростить получение льготных займов на IT-проекты

экономика

Фото: depositphotos/belchonock

Минцифры РФ разработало проект о смягчении требований к IT-компаниям для получения льготных кредитов на проекты по цифровой трансформации на основе отечественных решений, сообщает газета "Коммерсант".

Как считают в министерстве, данная мера позволит привлечь дополнительное финансирование в отрасль и увеличить число реализуемых проектов. Так, из правил по предоставлению льготных займов предлагают убрать условие о подтверждении заемщиком права на налоговые льготы и применение пониженных страховых взносов.

"Конечно, объем кредитования IT-компаний кратно увеличится, если банки более активно и по справедливой стоимости будут принимать в залог нематериальные активы, прежде всего продукты, включенные в реестр российского ПО. Минцифры с ЦБ и регионами сейчас активно прорабатывают возможные механизмы", – добавили там.

На 1 августа портфель таких льготных кредитов оценивался в 52,2 миллиарда рублей, было поддержано 97 проектов, в программе участвуют 23 банка, уточнили в Минцифры.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подчеркнули высокую востребованность программы льготного кредитования, а предлагаемые поправки сделают ее доступнее для большего числа аккредитованных IT-компаний.

В свою очередь, в ЦБ РФ заявили, что нематериальные активы можно будет рассматривать в качестве обеспечения по кредиту при их ликвидности, но для этого нужен активный рынок, который позволит формировать надежную оценку таких активов. Стоимость нематериальных активов IT-компаний связана с финансовыми показателями, успешные организации могут получить займы в банках без залога в виде интеллектуальной собственности.

По мнению главы ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, предложенная инициатива не окажет сильного влияния на российские компании, так как у средних и малых IT-компаний нет материального залога, а интеллектуальные права на программные продукты не рассматриваются банками в качестве имущественного залога.

В свою очередь директор АПКИТ Николай Комлев назвал предложение полезным, так как он направлен на поддержку внедрений и проектов пользователей.

Ранее Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита.

Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей. Для остальных городов минимальный доход снижается с 100 до 70 тысяч рублей.

Привлекать частный капитал в развитие российских IT-компаний будет проще – Путин

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать