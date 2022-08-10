Минцифры объявило о создании кадрового резерва IT-специалистов

17:12
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Минцифры РФ объявило, что планирует сформировать кадровый резерв IT-профессионалов. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства.
В кадровый резерв могут попасть специалисты из Москвы и регионов. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей, поставленных президентом РФ, для достижения которой требуются квалифицированные кадры.
"Минцифры поручено сформировать кадровый резерв IT-профессионалов, которые будут постоянно обучаться необходимым навыкам и далее получать предложения по трудоустройству. Отмечу, что участие в проекте бесплатное и шанс попасть есть у каждого специалиста IT-отрасли", – сообщил он.
В материале ведомства отмечается, что у участников кадрового резерва появится возможность:
Ранее правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов. Отмечается, что максимальный размер кредита для IT-специалистов увеличен с 18 до 30 миллионов рублей в регионах-миллионниках и с 9 до 15 миллионов рублей – в остальных субъектах.
Кроме того, правительство скорректировало требования по зарплате IT-специалистов. Согласно документу, в регионах-миллионниках она должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ), в остальных – не менее 100 тысяч рублей.
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