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Москва 24

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Технологии

17:12

Минцифры объявило о создании кадрового резерва IT-специалистов

технологии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минцифры РФ объявило, что планирует сформировать кадровый резерв IT-профессионалов. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства.

В кадровый резерв могут попасть специалисты из Москвы и регионов. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей, поставленных президентом РФ, для достижения которой требуются квалифицированные кадры.

"Минцифры поручено сформировать кадровый резерв IT-профессионалов, которые будут постоянно обучаться необходимым навыкам и далее получать предложения по трудоустройству. Отмечу, что участие в проекте бесплатное и шанс попасть есть у каждого специалиста IT-отрасли", – сообщил он.

В материале ведомства отмечается, что у участников кадрового резерва появится возможность:

  • непрерывного развития в области цифровой трансформации и IT;
  • общения с ведущими экспертами России из разных отраслей;
  • оценить свои профессиональные и личностные компетенции;
  • получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию;
  • трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации.

Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе.

Ранее правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов. Отмечается, что максимальный размер кредита для IT-специалистов увеличен с 18 до 30 миллионов рублей в регионах-миллионниках и с 9 до 15 миллионов рублей – в остальных субъектах.

Кроме того, правительство скорректировало требования по зарплате IT-специалистов. Согласно документу, в регионах-миллионниках она должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ), в остальных – не менее 100 тысяч рублей.

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